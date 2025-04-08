Эдмунд Бёрк и идея Империи Учитывая, что английский мыслитель Эдмунд Бёрк жил и творил во второй половине XVIII века, в период небывалого территориального расширения Британской империи, нет ничего удивительного в том, что вопрос отношения к империи стал одним из центральных в посвященной ему историографии.