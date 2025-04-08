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Эдмунд Бёрк и идея Империи

Эдмунд Бёрк и идея Империи

Эдмунд Бёрк и идея Империи Учитывая, что английский мыслитель Эдмунд Бёрк жил и творил во второй половине XVIII века, в период небывалого территориального расширения Британской империи, нет ничего удивительного в том, что вопрос отношения к империи стал одним из центральных в посвященной ему историографии.

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