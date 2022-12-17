В Общественной палате РФ представили результаты экспертизы в Кроноцком заповеднике

Резонансное "дело об очистке Кроноцкого заповедника" стало одной из основных тем заседания Общественной палаты РФ "Ликвидация накопленного экологического вреда на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ): актуальность, проблемы и перспективы".
Популярные статьи
- Подразделение одного из мотострелковых соединений ВС РФ по нанесло огневой удар по диверсионно-разведывательным группам ВСУ
- Штраф 1 500 рублей придет водителям уже 19 декабря, если заметят эту вещь
- В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку
Свежие комментарии