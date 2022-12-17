В Общественной палате РФ представили результаты экспертизы в Кроноцком заповеднике

Резонансное "дело об очистке Кроноцкого заповедника" стало одной из основных тем заседания Общественной палаты РФ "Ликвидация накопленного экологического вреда на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ): актуальность, проблемы и перспективы".