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В Общественной палате РФ представили результаты экспертизы в Кроноцком заповеднике

В Общественной палате РФ представили результаты экспертизы в Кроноцком заповеднике

Резонансное "дело об очистке Кроноцкого заповедника" стало одной из основных тем заседания Общественной палаты РФ "Ликвидация накопленного экологического вреда на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ): актуальность, проблемы и перспективы".

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