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Госдума увеличила порог собираемости взносов на капремонт до 60%

Госдума увеличила порог собираемости взносов на капремонт до 60%

Если собираемость взносов на капремонт в домах, где для этой цели используются спецсчета, не будет достигать 60%, деньги будут переводиться на счета регионального оператора Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон, который направлен на повышение собираемости взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах, где фонд капремонта формируется на специальных счетах.

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