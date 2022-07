Обзор хип-хоп альбомов всех времен продолжается, начало здесь выпуск 2 здесь , 180 Little Simz, 'Sometimes I Might Be Introvert' (2021) Быстрая, как автоматическая винтовка, грубая, как открытая рана, остроумная, как стендап-комик, более глубокая, чем ваш проповедник, Малышка Симз (Simz) обладает талантом, который был бы на грани устрашения.