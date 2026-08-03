Во Владимирской области после атаки БПЛА загорелся логоцентр Wildberries

Во Владимирской области после атаки БПЛА начался пожар в логистическом центре компании Wildberries. Об инциденте сообщил губернатор региона Александр Авдеев, а затем ситуацию детализировала объединенная компания RWB.
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