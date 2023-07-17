Севастополь минувшей ночью и воскресным утром подвергся новой массированной атаке беспилотников – как воздушных, так и морских.
Новый массированный налёт на Севастополь: Решается судьба «зерновой сделки»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Именно так! И наХ никому из верху сидящих и далеко глядящих ничего не надо. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не плакало.
Ответить
13 час.
лл
лина любимцева
КОГДА появится санитарная зона, которую обещал президент?!!
Ответить
11 час.
VG
Vasily Golov
Только появился закон об откосе от мобилизации.Ранее штраф.Тут прочесал рекламы ночных клубов и ресторанов и 5 областных центрах.Там их столько,что не учтешь кол-во посетителей.Откройте рекламы в любом городе и поймете кому и что надо.Губернатору налоги,но не мобилизация нужны.Мэру такая же штука.Бюджет и только.На самом верху не получают налоги от ресторана или ночного клуба.Акцизы собирать передали в регионы. Как прощали местные начальники возвратившихся из-за границе.Всепрощение,мол по молодости ошибка.Сами пишут деньги кончились,мобилизация прошла.Пора домой,в Россию.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии