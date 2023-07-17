Новый массированный налёт на Севастополь: Решается судьба «зерновой сделки»

Именно так! И наХ никому из верху сидящих и далеко глядящих ничего не надо. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не плакало.

VG

Vasily Golov

Только появился закон об откосе от мобилизации.Ранее штраф.Тут прочесал рекламы ночных клубов и ресторанов и 5 областных центрах.Там их столько,что не учтешь кол-во посетителей.Откройте рекламы в любом городе и поймете кому и что надо.Губернатору налоги,но не мобилизация нужны.Мэру такая же штука.Бюджет и только.На самом верху не получают налоги от ресторана или ночного клуба.Акцизы собирать передали в регионы. Как прощали местные начальники возвратившихся из-за границе.Всепрощение,мол по молодости ошибка.Сами пишут деньги кончились,мобилизация прошла.Пора домой,в Россию.