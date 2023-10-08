Нынешние российские релоканты — не белая эмиграция

Алексей Горшков

Я не согласен с уважаемым мною Пучковым-Гоблином,недоумевающим - почему мы,объявив частичную мобилизацию, не закрыли границы. Лично я считаю это как раз правильным решением - САМООЧИЩЕНИЕМ страны от гов...ненужного элемента . А вот,когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему,надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть "убежальцы" и действительно в определённых сферах "шарят",но если они "ВЛАСОВСКУЮ" позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То,что это "невозможно" - ведь такие же "власовцы" в верхах,ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ,утверждают! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах "философских пароходов"! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, ВЫРАСТИЛИ !!!