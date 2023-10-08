В «Российской газете» вышла статья писателя Павла Басинского, в которой он предлагает примириться деятелям русской культуры, которые уехали из страны и выступили против России в конфликте на Украине, и тем, кто остался на Родине и поддерживает свой народ и свою армию.
Нынешние российские релоканты — не белая эмиграция
Комментарии
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Алексей Горшков
Я не согласен с уважаемым мною Пучковым-Гоблином,недоумевающим - почему мы,объявив частичную мобилизацию, не закрыли границы. Лично я считаю это как раз правильным решением - САМООЧИЩЕНИЕМ страны от гов...ненужного элемента . А вот,когда это всё ... обратно хлынуло - по-моему,надо ввести ЖЕСТОЧАЙШУЮ фильтрационную работу! Пусть "убежальцы" и действительно в определённых сферах "шарят",но если они "ВЛАСОВСКУЮ" позицию занимают - БЕЗ НИХ ОБОЙДЁМСЯ - своих специалистов воспитаем! То,что это "невозможно" - ведь такие же "власовцы" в верхах,ПОКА ЕЩЁ НЕ ВСКРЫТЫЕ,утверждают! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах "философских пароходов"! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, ВЫРАСТИЛИ !!!
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9 час.
Леонид Попивняк
вот пусть Павел Басинский и примиряется с теми кого он считает "культурными людьми"....в России этого дерьма не нужно........
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8 час.
ТМ
Татьяна Мартыненко
У нас в селе полно своей интеллигенции, никуда не бегут, Родина для них святое место, спокойно живут и работают, а беглецам -по заслугам, пусть скитаются.
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3 час.
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