Кинопрокат “Фуриосы” подходит к концу и завершается на отметке в $168 миллион...

Кинопрокат “Фуриосы” подходит к концу и завершается на отметке в $168 миллионов – уже завтра фильм выйдет в цифреАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов фильма “Фуриоса: Хроники Безумного Макса” за пятый уик-энд.