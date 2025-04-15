В Ленинградской области транспортными полицейскими задержан несовершеннолетний, причастный к поджогу железнодорожного оборудования на станции Выборг

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте и УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по г.