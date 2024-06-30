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  • kraft54
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Русский Мир и его противники вчера и сегодня

Русский Мир и его противники вчера и сегодня

У некоторых эмигрантов «новой» волны заметны признаки тоски по Родине, обусловленные различными обстоятельствами Актуализировавшаяся в начале XXI века концепция Русского Мира имеет глубокие культурно-духовные корни.

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Галиматья
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14 час.
Анфиса Иванова
Аааа...Гронский автор. А я уж думала Дугин опять разболтался...  Русский Мир...иные миры...демогогическая философия скучающего словоплета...
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14 час.

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