У некоторых эмигрантов «новой» волны заметны признаки тоски по Родине, обусловленные различными обстоятельствами Актуализировавшаяся в начале XXI века концепция Русского Мира имеет глубокие культурно-духовные корни.
Русский Мир и его противники вчера и сегодня
Комментарии
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Галиматья
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14 час.
Анфиса Иванова
Аааа...Гронский автор. А я уж думала Дугин опять разболтался... Русский Мир...иные миры...демогогическая философия скучающего словоплета...
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14 час.
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