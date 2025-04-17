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ВСУ атаковали территорию вблизи ЗАЭС

ВСУ атаковали территорию вблизи ЗАЭС

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали в 300 метрах от площадки у корпуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

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