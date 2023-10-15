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Салтыков о победе России U21 над молодежкой «Сантоса»: «У нас была сумасшедшая самоотдача и желание. Играли друг за друга, за всю страну»

Салтыков о победе России U21 над молодежкой «Сантоса»: «У нас была сумасшедшая самоотдача и желание. Играли друг за друга, за всю страну»

Российская команда обыграла бразильцев со счетом 6:4. Салтыков на 41-й минуте реализовал пенальти. «Обе команды старались играть в футбол, у нас была сумасшедшая самоотдача и желание.

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