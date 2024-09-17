Ростовчанка благодарит полицейских за быстро найденный телефон

В адрес руководства Главного управления МВД России по Ростовской области обратилась Несудимова Юлия со словами благодарности сотрудникам отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону, которые находились на суточном дежурстве в день ее обращения.