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Майк Браун – о том, почему Томпсон не участвовал в принятии решения по Луни: «Он спал на обратном рейсе»

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Майк Браун ответил, почему команда не посоветовалась с Клэем Томпсоном по поводу включения центрового Кевона Луни в стартовую пятерку на 6-й матч серии плей-офф с «Мемфисом» (110:96, 4-2).

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