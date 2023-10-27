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  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    интересно, кого или чего трепать.Спустя неделю раз...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    для начала, глянь на А-50 на фото, а потом прикинь, это какой же беспилотник по размерам нужно спроектировать.....,у-...Спустя неделю раз...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    если в рифму, то в пиз...е...😀Спустя неделю раз...

В Пентагоне тревога – повсюду красные огни: В Сирии накрыли нефтяную кормушку США . Миллионы долларов горят на глазах

В Пентагоне тревога – повсюду красные огни: В Сирии накрыли нефтяную кормушку США . Миллионы долларов горят на глазах

Любому бизнесу нужна стабильность, а перемены его пугают. И потому неслучайно Джо Байден прервал свое выступление, когда получил новость об ударе по американской базе в Аль-Омаре.

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