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Президент США пообещал отомстить за убийство американских военных в Иордании

Президент США пообещал отомстить за убийство американских военных в Иордании

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Призрак прямого американо-иранского военного конфликта стал еще ближе в воскресенье, 28 ноября, когда президент США Джо Байден объявил, что трое американских военнослужащих были убиты и более 34 ранены в результате атаки беспилотника на военную базу США на границе Иордании и Сирии.

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