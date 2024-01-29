Президент США пообещал отомстить за убийство американских военных в Иордании

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Призрак прямого американо-иранского военного конфликта стал еще ближе в воскресенье, 28 ноября, когда президент США Джо Байден объявил, что трое американских военнослужащих были убиты и более 34 ранены в результате атаки беспилотника на военную базу США на границе Иордании и Сирии.