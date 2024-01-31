Договор СНВ-3: есть ли смысл в следовании количественным ограничениям?

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал дестабилизирующим шагом решение США о возвращении ядерного оружия в Великобританию, подчеркнув, что Москва «решительно предостерегает» Вашингтон от этого: «Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага».