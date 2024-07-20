Губернатор Александр Беглов провел совещание по развитию Центра амбулаторной онкологической помощи в Петроградском районе

На диспансерном учете учреждения состоят более 4 тысяч пациентов Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в Петроградском районе рабочее совещание, на котором обсуждалось дальнейшее развитие Центра амбулаторной онкологической помощи на Ремесленной улице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии