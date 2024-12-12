15 моментов, когда люди поняли, что встречаются не с самым умным человеком

Когда промахи человека становятся нормой, его партнер может задасться вопросом, что происходит у него в голове…Пользователи соцсети недавно делились моментами, когда они поняли, что встречаются не с самым умным человеком.
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