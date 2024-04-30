Мизулина доложит в СледКом о скандальном концерте Hofmannita

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Татьяна Бутова

Мизулина заявила, что флаг явно был лишним. Она не ошиблась? Может развратная рэперша была лишней на фоне нашего флага. А что о фанатках так переживать . Получили по морде и очень хорошо. За что боролись как говориться.