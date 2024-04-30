Мизулина доложит в СледКом о скандальном концерте Hofmannita

Мизулина обратится в СледКом из-за поцелуев Hofmannita с юными фанатками Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что собирается обратиться в СК РФ по-поводу скандального концерта рэперши Hofmannita, которая позволила себе слишком много на выступлении в Москве.
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