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Жительница Симферопольского района оштрафована на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев

Жительница Симферопольского района оштрафована на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев

В Симферопольском районе завершилось судебное разбирательство по делу о нарушении миграционного законодательства.

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