Неисправимы. Новые скандалы героев "голой вечеринки" вынесли приговор отечественному шоубизу

Коллаж ЦарьградаВчера 7,7K прочитали Если у облечённых властью и влиянием лиц были иллюзии, что опозорившиеся на "голой вечеринке" знаменитости всё поняли и исправились, то новые скандалы с участием Киркорова, Милявской, Глюкозы показали: они неисправимы.