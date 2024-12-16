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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Международные турниры – это пародия на биатлон. Доминируют норвежские спортсмены, которым разрешено использовать допинг»

«Мне не очень интересно смотреть за международными турнирами. Это пародия на биатлон. Доминируют только норвежские спортсмены, которым разрешено легально использовать допинг под мнимым предлогом болезней.

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