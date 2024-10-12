В октябре 1934 года в Севастополе была введена первая автоматическая городская телефонная станция машинной системы «Красная заря» ёмкостью 2500 номеров

В октябре 1934 года в Севастополе была введена первая автоматическая городская телефонная станция машинной системы «Красная заря» ёмкостью 2500 номеровСтанция имела резерв площадей, ручной телефонный оперативный коммуникатор, дизель-генераторную станцию.
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