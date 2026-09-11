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Царьград

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В Новосибирске 4 дня продлится магнитная буря с 12 сентября

В Новосибирске 4 дня продлится магнитная буря с 12 сентября

В Новосибирске с вечера 11 сентября начнётся период возмущённой магнитосферы. По информации сервиса Time-in, слабая геомагнитная буря мощностью 3 балла сохранится в городе вплоть до 15 сентября включительно.

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