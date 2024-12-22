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  • Taurus Zmei
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Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников

Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников

Американский бизнесмен Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников после того, как 81-летняя конгрессвумен Кэй Грейнджер оказалась в доме престарелых для больных деменцией, потерявшись на улице.

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