Американский бизнесмен Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей чиновников после того, как 81-летняя конгрессвумен Кэй Грейнджер оказалась в доме престарелых для больных деменцией, потерявшись на улице.
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