Протест главе республики Таджикистан Эмомали Рахмону

Tamara Goncharuk Пусть забирает всю свою кодлу и живёт с ними вместе, чтобы не надрываться с проверками. Они его снесут за месяц с его поста, а мы приедем и проверим.

TG Tamara Goncharuk Всё делается на благо миллиардеров, а не простого народа. Платите людям достойную зарплату и таджики не понадобятся. От них толку, как от козы молока, одни проблемы и расходы на медицинское обслуживание и обучение их детей в наших учебных заведениях, а эти расходы несёт на себе государство, а не миллиардеры.