Общественное объединение «Народный совет» выражает протест Главе Республики Таджикистан по поводу недружественного жеста в адрес России, который выражается в том, что власти Таджикистана направили в Россию аж пять инспекционных комиссий для проверки условий жизни мигрантов.
Протест главе республики Таджикистан Эмомали Рахмону
Комментарии
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Tamara Goncharuk
Пусть забирает всю свою кодлу и живёт с ними вместе, чтобы не надрываться с проверками. Они его снесут за месяц с его поста, а мы приедем и проверим.
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10 мин.
TG
Tamara Goncharuk
Всё делается на благо миллиардеров, а не простого народа. Платите людям достойную зарплату и таджики не понадобятся. От них толку, как от козы молока, одни проблемы и расходы на медицинское обслуживание и обучение их детей в наших учебных заведениях, а эти расходы несёт на себе государство, а не миллиардеры.
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4 мин.
виктор сапожков
А у себя навести порядок Рахмонов не пробовал? Прежде чем со своим уставом лезть в чужой монастырь?
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1 мин.
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