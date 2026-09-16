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Кевин О’Коннор: «Голден Стэйт» может попрощаться с Дрэймондом Грином к дедлайну»

Обозреватель Кевин О’Коннор предположил, что «Голден Стэйт» может обменять Дрэймонда Грина перед дедлайном, если нынешний состав не оправдает ожиданий.

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