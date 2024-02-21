Министр Патрушев готовится тормозить: темпы развития агрокомлпекса планируют резко снизить

Вчера 21K прочитали Какие-то дикие новости приходят из властных кабинетов. То Набиуллина убеждает, что надо ограничить выдачу кредитов реальному сектору путем повышения ставки рефинансирования из-за того, что якобы российская экономика перегрелась.
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