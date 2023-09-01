Эксперт

557 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    К советам этого деятеля надо относиться с осторожностью. Он из "обоймы" гайдаровцев" и не думаю что он озабочен благо...Глава ВЭБ.РФ Игор...
  • Владимир Акулов
    Зря  подозреваете  меня  :  я  не  виноват  !!«Слишком грубая, ...
  • НС
    Бейте сильнее !  За  Брянские самолёты надо дать как можно более жёсткий ответ, чтобы отбить у укропов охоту гадитьМинобороны РФ рас...

«АвтоВАЗ» за восемь месяцев 2023-го реализовал машин LADA больше, чем за весь прошлый год

«АвтоВАЗ» за восемь месяцев 2023-го реализовал машин LADA больше, чем за весь прошлый год

Объем продаж автомобилей LADA в России с начала текущего года преодолел отметку в 200-тыс. «Это на 11,5 тысячи автомобилей больше, чем весь объем продаж за полный календарный 2022 год», — подчеркивается в сообщении пресс-службы концерна «АвтоВАЗ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх