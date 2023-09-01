«АвтоВАЗ» за восемь месяцев 2023-го реализовал машин LADA больше, чем за весь прошлый год

Объем продаж автомобилей LADA в России с начала текущего года преодолел отметку в 200-тыс. «Это на 11,5 тысячи автомобилей больше, чем весь объем продаж за полный календарный 2022 год», — подчеркивается в сообщении пресс-службы концерна «АвтоВАЗ».