В январе на Брянщину придут небольшие морозы

В Брянскую область в начале января ожидается понижение температуры. По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 4 января столбики термометров опустятся до минус 4 градусов Цельсия, а к утру 5 января похолодает до минус 6 градусов.
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