Цены на водку в России увеличатся из-за роста стоимости спирта

С 1 сентября вырастут цены на спирт почти на девять процентов. К каким изменениям на рынке это приведет, рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии