В России изменились правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО

С сегодняшнего дня в России изменятся правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет «Интерфакс», при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги — если они стоят на 70% меньше оригинала.
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