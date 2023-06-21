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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В США одобрили первые мясные продукты, выращенные в лаборатории

Министерство сельского хозяйства США разрешило двум компаниям, Upside Foods и Good Meat, продавать свои продукты из выращенной в лаборатории курицы, что сделало их первым выращенным в лаборатории мясом, получившим зеленый свет на продажу в стране.

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