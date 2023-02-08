“Фу, уберите его со сцены”, — вся правда о правилах участия в КВН

КВН. Фото: kartinkin.netВарвара Щербакова рассказала, как на самом деле проходили съемки КВН. Бывшая участница команды “Женской сборной Хабаровского края” призналась, что попасть на сцену было не так легко.
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