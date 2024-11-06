Бывший госслужащий обманом получал на Ямале пенсию с северным коэффициентом

У бывшего госслужащего по суду отобрали северную надбавку к пенсии, которую он получал незаконно. Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, установлено, что мужчина с 2005 года являлся получателем пенсии за выслугу лет как государственный служащий.
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