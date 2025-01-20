Вернут, если потребовать: как получить пенсионеру удержанные выплаты с 2019 по 2024 год Ольга БезродняяВозврат удержанных с 2019 года денежных средств является важным шагом в восстановлении справедливости для пенсионеров и граждан, находящихся в статусе предпенсионеров.