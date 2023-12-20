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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фулхэм» впервые вышел в полуфинал Кубка лиги. Клуб идет 11-м в АПЛ

«Фулхэм» впервые вышел в полуфинал Кубка лиги. Клуб идет 11-м в АПЛ

В 1/4 финала «дачники» одолели «Эвертон» (1:1, 7:6 по пенальти). После 17 туров лондонцы под руководством главного тренера Марку Силвы занимают в таблице АПЛ 11-е место.

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