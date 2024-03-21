😧 В Крыму пассажир такси возил в рюкзаке полкило наркотиков В пгт Советский сотрудники Госавтоинспекции остановили таксиста, который вёз 56-летнего мужчину.
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😧 В Крыму пассажир такси возил в рюкзаке полкило наркотиков В пгт Советский сотрудники Госавтоинспекции остановили таксиста, который вёз 56-летнего мужчину.