Россия лишает Армению важного торгового коридора «Север-Юг». У Пашиняна остается последний шанс реабилитироваться

Пашинян наломал немало дров в последние месяцы, испытывая терпение России различными инсинуациями. Однако Москва быстро привела в чувство армянского премьера, который вдруг сам для себя решил, что с поддержкой со стороны Запада, Ереван спокойно сумеет обойтись без России.