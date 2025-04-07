Психолог Клюева объяснила, как развить здоровую самооценку

И добиться успеха Кажется, что взаимосвязь самооценки и достижений уже всем очевидна. Но вот с точки зрения работы психики все не так очевидно, а высокая самооценка может привести к плачевным последствиям, рассказала РИАМО практикующий психолог, бизнес-тренер, генеральный директор ООО «5 Гармоний» Ольга Клюева.