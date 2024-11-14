Израиль нанес  удар по жилым зданиям в Дамаске: есть жертвы 

Сирийская пресса сообщает, что были поражены жилые здания в районах Аль-Меззе и Кудсайя. По меньшей мере 15 человек погибли и 16 получили ранения в результате израильских авиаударов, которые в четверг поразили две зоны в столице Сирии Дамаске и вблизи нее, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на dpa.