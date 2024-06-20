Конкурс прогнозов на 2 тур ЧЕ от БК Пари – угадай 4 победителя и получи долю от 3 000 000 рублей!

Букмекерская компания PARI, известная своей активной поддержкой спортивных событий и инновационными предложениями для игроков, запустила второй этап конкурса прогнозов на Чемпионат Европы по футболу 2024 года.
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