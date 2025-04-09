В Аргентине сократится площадь под соей

Посевная площадь соевых бобов в Аргентине в сезоне 2025-2026 сократится на 1 млн га. Данные отчета иностранной сельскохозяйственной службы (FAS) министерства сельского хозяйства США 9 апреля сообщает издание World grain.
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