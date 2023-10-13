Турция может вмешаться в конфликт Израиля с ХАМАС: направлен флагман флота

По данным источников, Анкара готовится отправить к побережью Израиля свои морские силы. Предположительно, в операции может быть задействован флагман турецкого флота, универсальный десантный корабль L400 Anadolu.
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