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Турция может вмешаться в конфликт Израиля с ХАМАС: направлен флагман флота

Турция может вмешаться в конфликт Израиля с ХАМАС: направлен флагман флота

По данным источников, Анкара готовится отправить к побережью Израиля свои морские силы. Предположительно, в операции может быть задействован флагман турецкого флота, универсальный десантный корабль L400 Anadolu.

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