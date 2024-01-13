На Украине вынесли решение насчет Зеленского: что его ждет?

В Раде заявили о "смерти Зеленского как политической фигуры". Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко обвинил украинского президента в том, что тот отстранился от комментариев относительно законопроекта о мобилизации.
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