На Украине вынесли решение насчет Зеленского: что его ждет?

В Раде заявили о "смерти Зеленского как политической фигуры". Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко обвинил украинского президента в том, что тот отстранился от комментариев относительно законопроекта о мобилизации.