Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Новой Москве

В 2024 году в ТиНАО были реализованы пять крупных проектов благоустройства В Новой Москве, в районах Щербинка, Внуково и Филимонковский, появятся места для отдыха, площадки для детских игр, а также проведут озеленение.
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