Дружинники обеспечили безопасность в храме на Дубнинской

Обеспечением общественного порядка и безопасности жителей района Восточное Дегунино в время пасхальных богослужений занимались сотрудники ГКУ «Московская безопасность» вместе с полицейскими ОМВД России по району Восточное Дегунино и членами народной дружины.
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