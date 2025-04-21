Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Дружинники обеспечили безопасность в храме на Дубнинской

Обеспечением общественного порядка и безопасности жителей района Восточное Дегунино в время пасхальных богослужений занимались сотрудники ГКУ «Московская безопасность» вместе с полицейскими ОМВД России по району Восточное Дегунино и членами народной дружины.

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