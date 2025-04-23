Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Суд вновь оштрафовал правнучку Чкалова на 45 тыс. рублей за нарушение закона

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Таганский районный суд города Москвы оштрафовал на 45 тыс. рублей правнучку советского летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) за распространение материалов без указания статуса иностранного агента.

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