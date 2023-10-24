Спрятанное в ящике под кроватью тело женщины нашли в квартире в Петербурге

Приезжую женщину обнаружили мертвой в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Тело 28-летней гражданки Узбекистана нашли в ящике под кроватью в доме, расположенном на проспекте Космонавтов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии